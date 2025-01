La lettre d’adieu de Mehdi Benabid aux supporters de l’AS FAR (PHOTO)

Le gardien international Mehdi Benabid a adressé un message d’adieu aux supporters et aux membres du club de l’AS FAR, via son compte personnel Instagram, suite à son transfert vers le Wydad de Casablanca, bien que ce dernier n’ait pas encore officialisé l’accord.

Benabid a écrit : « Ce fut un immense honneur de porter le maillot de l’AS FAR et de réaliser un rêve d’enfance. J’ai passé une saison et demie à défendre les couleurs de l’équipe avec loyauté, dévouement et sincérité. J’aurais aimé que mon séjour avec le Zaim dure plus longtemps, mais les circonstances et le destin en ont décidé autrement. »

Il a ajouté que son départ se fait avec des sentiments partagés, mais avec une conscience tranquille, soulignant qu’il a fait le choix de chercher de nouveaux horizons et de nouveaux défis qui répondent à ses ambitions personnelles et sportives en tant que joueur professionnel.

Benabid a signé un contrat de deux ans et demi avec le Wydad, et bien que l’accord ait été conclu, il reste à attendre l’annonce officielle de la finalisation du transfert.