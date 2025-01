Golf: voici les dates de la 49ème édition du Trophée Hassan II et la 28ème édition de la Coupe Lalla Meryem

Sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, la Fédération Royale Marocaine de Golf et l’Association du Trophée Hassan II de Golf, présidées par le prince Moulay Rachid, annoncent la tenue de la 49ème édition du Trophée Hassan II de Golf et la 28ème édition de la Coupe Lalla Meryem du 03 au 08 février 2025 au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat.

Le déroulement simultané de ces deux compétitions sur le même site perpétue la tradition de mixité instaurée en 1993 par feu le roi Hassan II, illustre fondateur des deux tournois.

Le Trophée Hassan II, qui se déroule sur le légendaire Parcours Rouge, est, pour la troisième année, une étape incontournable du PGA Tour Champions. 66 légendes du golf mondial, dont Ernie Els, Colin Montgomerie, Tom Lehman et Jose Maria Olazabal, s’apprêtent à livrer un spectacle sportif de haut niveau et à écrire une nouvelle page de l’histoire du tournoi sous la thématique du Retour des Champions. En 2024, la compétition avait connu une lutte intense pour la première marche du podium.

L’Argentin Ricardo Gonzalez s’était imposé, affichant une maîtrise tout au long du tournoi. Thomas Bjørn (Danemark) avait terminé deuxième place avec un score de -9, suivi de près par Mark Hensby (Australie) à la troisième place avec un score de -7.

La Coupe Lalla Meryem, jouée sur le Parcours Bleu, réunira à nouveau, l’élite féminine du golf et sera la première étape du calendrier annuel du Ladies European Tour (LET). Parmi les 108 compétitrices, le Maroc sera représenté par 5 joueuses, dont Ines Laklalech, Maha Haddioui, et la championne d’Afrique Amateur en titre, Sofia Cherif Essakali. En 2024, la britannique Bronte Law avait dominé les débats avec un total de -13, suivie de la française Pauline Roussin Bouchard (-10) et l’espagnol Fatima Fernandez Cano (-9). Rappelons les performances marocaines, Ines Laklalech qui avait signé la meilleure performance jamais enregistrée par une joueuse marocaine, en terminant à la 7ème place ex aequo avec un score de -6. La jeune Sofia Cherif Essakali, à seulement 14 ans, avait également brillé en passant le cut pour la deuxième année consécutive, démontrant son talent.

En parallèle, sur le Parcours Vert, le « Pro-Am Hassan II Kids Cup by First Tee » mettra à l’honneur 18 jeunes golfeurs marocains en herbe dans une compétition ludique et pédagogique aux côtés des professionnels du PGA Tour Champions et du LET. Une belle occasion d’inspirer les nouvelles générations.

Comme le veut la tradition, le Royal Golf Dar Es Salam ouvrira ses portes au public tout au long de l’événement, offrant une expérience immersive grâce à des animations, des espaces de restauration, et des zones interactives pour découvrir le golf dans un cadre convivial et familial.

Plus qu’un simple tournoi, ces deux compétitions prestigieuses sont une vraie célébration du golf et du sport au sein du Royaume.

Organisée, chaque année, par la Fédération Royale Marocaine de Golf et l’Association du Trophée Hassan II, cette manifestation incarne une véritable vitrine pour le Maroc à l’international.

S.L.