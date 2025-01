Arbitrage au Maroc: ce qui est prévu, selon Redouane Jiyed

Par LeSiteinfo avec MAP

La Direction nationale de l’arbitrage (DNA) met en œuvre une stratégie qui repose sur le rajeunissement et la formation, a indiqué le directeur de la DNA, Redouane Jiyed.

Dans une interview accordée à la MAP, Jiyed a relevé que la Direction nationale de l’arbitrage œuvre sur le chantier du rajeunissement suivant une nouvelle vision basée sur la réparation de certains dysfonctionnements, tout en veillant à apporter tout le soutien nécessaire à la nouvelle génération d’arbitres marocains et à leur offrir l’opportunité de démontrer leurs compétences.

Ainsi, en ce début de saison de la Botola Pro, a-t-il expliqué, « nous avons offert l’opportunité à de jeunes arbitres, qui étaient actifs dans les divisions inférieures, tout en les intégrant progressivement, ce que nous avons réussi malgré les difficultés des débuts ».

« C’est pour cette raison que je suis satisfait du niveau général de l’arbitrage marocain, d’autant plus qu’on n’a pas enregistré beaucoup de critiques durant les dernières journées de la Botola Pro D1, ce qui constitue un indice important sur le fait que nous sommes sur le bon chemin », a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, la DNA accorde une grande importance au chantier de formation et de formation continue, notant qu’en lien avec les nouveautés dans les règlements du jeu, « nous avons organisé des sessions de formation avant le début de l’actuelle saison, au bénéfice d’arbitres de l’élite, des amateurs, du football féminin, de beach-soccer et de futsal ».

De plus, dans le cadre du projet de développement de l’arbitrage marocain, des sessions de formation destinées à évaluer le travail accompli ont été mises en place, avec comme objectif de mettre le doigt sur certaines erreurs constatées en vue de les réparer et d’évaluer et de valoriser les points positifs pour améliorer le rendement des arbitres et rehausser leur niveau dans les différentes compétitions et divisions.

« Nous agissons suivant une méthodologie claire concernant l’accompagnement et l’évaluation du travail des arbitres, en s’appuyant sur l’action importante des contrôleurs », a-t-il fait observer, faisant état d’un manque « énorme » sur ce profil, ce que la DNA tente de combler en mettant en place des stages pour former de nouveaux contrôleurs.

Selon lui, les contrôleurs dressent des rapports sur le rendement et la notation des arbitres qui servent de fondement à certaines décisions ou suspensions, que « nous évitons de rendre publiques pour qu’il n’y ait pas de pression sur les concernés ».

Concernant l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), Jiyed a souligné que le Maroc figure parmi les premiers pays à adopter la VAR, insistant, toutefois, sur le fait qu’il s’agit d’une technologie contrôlée par l’Homme et que, de ce fait, il existe toujours une marge d’erreur.

« Pour notre part, nous essayons toujours de minimiser les erreurs en organisant des stages de perfectionnement et nous pouvons assurer que le niveau de l’arbitrage VAR au Maroc est ‘assez bien’ et la participation d’arbitres nationaux aux Mondiaux précédents et futurs le prouve », a-t-il ajouté.

Concernant les critiques, Jiyed estime qu' »il est impossible, à l’ère des réseaux sociaux de mettre les arbitres à l’écart du débat autour du rendement de l’arbitrage et c’est là que l’arbitre doit faire preuve de forte personnalité et gérer la pression qui résulte des contestations ».

« De notre côté, nous essayons dans la mesure du possible d’accompagner les arbitres pour les aider à ne pas se laisser influencer. Je pense que nos arbitres ont assez de caractère et d’expérience pour rester à l’abri des effets de ces critiques », a-t-il assuré.

Pour ce qui est de la coordination avec les différents partenaires dans l’écosystème footballistique, il a relevé que la Direction nationale de l’arbitrage entretient un contact permanent et une étroite coordination avec les différentes ligues et organismes chargés de superviser et de programmer les compétitions.

Toutefois, il insiste sur le fait que la DNA est gérée en toute indépendance par rapport aux autres appareils et qu’elle travaille, ainsi, dans une logique de consultation au service du football national.

