Raja: vers une démission collective du bureau dirigeant

Le bureau dirigeant du Raja de Casablanca s’apprête à annoncer sa démission ce lundi. Un dirigeant des Verts a confié à Le Site info que Adil Hala a cédé à la pression des supporters et a ainsi décidé de se retirer à cause des mauvais résultats et de la colère du public.

Le bureau annoncera ainsi sa démission collective et une session extraordinaire sera tenue par la suite afin d’élire un nouveau bureau.

Le Raja a connu de nombreuses crises cette saison, à commencer par l’instabilité technique, les changements d’entraîneurs, la gestion aléatoire, les litiges financiers ou encore les mauvais résultats.

Par ailleurs, alors que Miguel Angel Gamondi a paraphé son contrat par une signature électronique pour prendre les rênes du Raja de Casablanca, les dirigeants auraient finalement changé d’avis.

Ce retournement du situation est causé par un désaccord sur la durée du contrat. Si Gamondi, qui devrait atterrir ce lundi à Casablanca pour finaliser tous les détails, a signé pour 18 mois, les dirigeants préfèrent que le contrat arrive à terme en fin de saison.

Adil Hala et son bureau poursuivent leur gestion aléatoire et ont même ouvert les négociations avec Juan Carlos Garrido pour remplacer Ricardo Sa Pinto au poste d’entraîneur. Aujourd’hui, Gamondi a le droit de saisir la FRMF, la FIFA ou le TAS pour faire valoir ses droits, ce qui pourrait davantage plomber le Raja qui mène une course contre la montre pour régler ses litiges et lever l’interdiction de recrutement.

On apprend par ailleurs que le club devrait trancher ce lundi quant à l’identité de l’entraîneur qui prendra les commandes de l’équipe et qui disputera le prochain match, prévu samedi, face à Mamelodi Sundowns en marge de la 4ème journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

H.M.