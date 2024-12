Raja: le message d’adieu de Ricardo Sa Pinto (PHOTO)

Ricardo Sa Pinto a accepté de mettre fin à son aventure au Raja de Casablanca. Lors d’une réunion tenue ce vendredi avec le président Adil Hala, il a été convenu que l’entraîneur portugais résilie son contrat, moyennant deux mois de salaires.

Sur son compte Instagram, l’entraîneur portugais a adressé un long message pour annoncer son départ et évaluer la situation actuelle du club.

«Malgré la belle victoire face à l’Union de Touarga et le fait que le prochain match soit contre le dernier du classement, que nous allons certainement gagner pour accéder au top 3, le moment est venu d’annoncer une décision à laquelle je réfléchissais depuis un certain temps. Pour des raisons personnelles et professionnelles, j’ai présenté ma démission du poste d’entraîneur du Raja», a écrit Sa Pinto.

«C’est une décision qui me pèse beaucoup, car je suis venu dans ce club avec un seul objectif : gagner des titres, notamment la Ligue des Champions et le championnat. Cependant, après avoir profondément évalué la situation actuelle, il est devenu clair que les conditions nécessaires pour atteindre les succès que ce grand club mérite n’existent pas», a souligné l’entraîneur.

Et d’ajouter : «Je remercie mon président pour ses efforts et son engagement, ainsi que mes joueurs pour leur dévouement. Je souhaite tout le succès au Raja. Dima Raja».

Sa Pinto a décidé de quitter le navire après le match face à l’Union de Touarga, qui a eu lieu jeudi. Malgré la victoire, l’équipe a essuyé des critiques acerbes de la part des supporters qui ont quitté le stade immédiatement après le premier but de l’équipe adverse.

«Ce qui s’est passé aujourd’hui n’est pas normal. C’est la première fois que je le vis. Mon staff et moi n’avons plus les conditions pour poursuivre notre mission. Je ne peux pas réussir seul cette tâche. J’ai toujours voulu profiter avec les supporters. Je suis un entraîneur qui mérite le respect. Il sera tellement difficile pour moi de continuer», a confié le coach lors de la conférence de presse en marge de la rencontre.

Pour rappel, le Raja avait recruté en début de saison l’entraîneur bosnien Rusmir Cviko, dont le contrat a rapidement été rompu après deux défaites consécutives en championnat contre la Renaissance de Berkane et l’Ittihad de Tanger. Il avait été remplacé par Abdelkrim Jinani, qui avait réussi à enchaîner trois victoires consécutives, avant d’être à son tour remplacé par le Portugais Sá Pinto, qui, en dix matchs, a signé trois défaites, six nuls et deux victoires.

H.M.