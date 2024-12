AS FAR-WAC: la billetterie est ouverte

La billetterie est ouverte pour le match qui opposera, jeudi au stade municipal de Kénitra., l’AS FAR au Wydad de Casablanca en marge de la 13ème journée de la Botola. Les prix des tickets, dont la vente a été lancée ce mardi à 10 heures, ont été fixés à 30 et 50 dirhams.

Les billets seront disponibles au stade Al Hilal à Rabat et à la boutique de l’AS FAR à Maâmora (de 10h à 18h) et à la salle couverte Erradad à Témara (de 10h30 à 17h30).

Par ailleurs, les autorités de Kénitra n’ont pas autorisé le déplacement des supporters du WAC. Tous les billets du match seront donc réservés aux fans du club militaire.

Le match AS FAR-WAC avait été reporté vu que les Militaires étaient en déplacement à Kinshasa pour croiser le fer avec Maniema Union, pour le compte de la 3ème journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

H.M.