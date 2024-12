Retour sur la défaite du Raja face à Mamelodi Sundowns (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Raja de Casablanca s’est incliné (0-1) sur la pelouse des Sud-Africains du Mamelodi Sundowns, en match de la 3-ème journée du groupe B de la Ligue des Champions d’Afrique de football, disputé dimanche à Pretoria.

L’unique réalisation du club sud-africain a été signée Iqraam Rayners à la 65-ème minute du jeu.

Pour le compte du même groupe, l’AS FAR et l’AS Maniema Union s’étaient quittées sur un nul (1-1), samedi à Kinshasa.

Les Congolais avaient ouvert le score par Exaucia Moanda (37è). To Carnero avait égalisé pour les Militaires (62è).

A l’issue de cette journée, le Mamelodi Sundowns rejoint l’AS FAR en tête du classement du groupe B avec 5 points, devant l’AS Maniema (3 pts). Le Raja est dernier avec une seule unité.

Lors de la 4-ème journée, prévue le 3 janvier 2025, l’AS FAR et le Raja recevront respectivement l’AS Maniema et le Mamelodi Sundowns.

S.L

