Raja Casablanca : Sá Pinto justifie le nul par le « manque de sommeil » des joueurs

Le Portugais Ricardo Sá Pinto, entraîneur du Raja Club Athletic (RCA), a justifié le match nul de son équipe face à Maniema de la République démocratique du Congo par l’absence de conditions de repos adéquates à l’hôtel de Kinshasa.

Dans des déclarations faites après le match, qui s’inscrit dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF, Sá Pinto a expliqué que les joueurs n’ont pas pu bénéficier d’un sommeil suffisant en raison du bruit à l’hôtel. Il a ajouté qu’il n’avait jamais connu de telles conditions, ni en tant que joueur ni en tant qu’entraîneur.

L’entraîneur portugais a estimé que le Raja méritait la victoire et qu’il était le plus proche de la décrocher avant d’encaisser un but égalisateur à environ 11 minutes de la fin de la rencontre.

Sá Pinto s’est également plaint du manque de chambres disponibles dans l’hôtel à Kinshasa. Il a affirmé que le Raja viserait un meilleur résultat lors du prochain match contre Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud.

Le Raja n’a récolté qu’un point lors de ses deux premiers matchs de la phase de groupes, ayant perdu à domicile contre l’AS FAR (2-0) et fait match nul face à Maniema (1-1).

Dans le même groupe, l’AS FAR accueille ce soir l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns au stade El Abdi à El Jadida.