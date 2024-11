Les supporters du Raja voient rouge (VIDEO)

Les supporters du Raja de Casablanca ont exprimé leur colère suite à la défaite, mardi, face à l’AS FAR, en marge de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Au micro de Le Site info, un fan des Verts s’est dit indigné par le niveau médiocre de l’équipe, précisant que les joueurs manquent d’envie. «La condition physique leur fait défaut depuis le changement du préparateur», a-t-il déploré.

Un autre supporter a estimé que ces joueurs ne méritent pas de porter le maillot du Raja, appelant à limoger Ricardo Sa Pinto qui, en sept rencontres, n’a signé aucune victoire.

Rappelons que l’AS FAR s’est imposée face au Raja (2-0) au stade Laarbi Zaouli de Casablanca. Le premier but de l’AS FAR a été marqué par Ahmed Hammoudan à trois minutes de la fin du temps réglementaire de la première période. Khalid Ait Ourkhane a doublé la mise à la 6-ème minute du temps additionnel du match.

Lors de la prochaine journée, les Verts feront le déplacement en République démocratique du Congo pour affronter Maniema Union AC, alors que les Militaires accueilleront les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns.

Les Sud-Africains et les Congolais s’étaient quittés sur un nul blanc dans l’autre match du groupe.

