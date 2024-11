Serie A : Adam Masina buteur face à Monza (1-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Adam Masina a inscrit l’unique but de son équipe Torino lors du match l’ayant opposé, dimanche, au club de Monza et qui s’est soldé par un nul (1-1), pour le compte de la 13ème journée de la Ligue italienne Serie A.

Le Lion de l’Atlas a marqué le premier but du Torino à la 59e minute, avant que l’avant-centre de l’AC Monza, Milan Djuric, n’égalise quatre minutes plus tard. Il s’agit de la première réalisation d’Adam Masina cette année et de son tout premier but sous les couleurs du Torino FC.

Ancien latéral gauche, le joueur de 30 ans donne pleinement satisfaction à l’entraîneur turinois, en tant que défenseur central. Adam Masina était présent avec le Onze national marocain pour les matchs contre le Gabon et le Lesotho dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025.