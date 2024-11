Officiel : le derby RCA-WAC se jouera sans public

La réunion qui s’est tenue ce mardi entre les autorités locales de la ville de Casablanca et les représentants des clubs sportifs Raja et Wydad s’est conclue par la décision de tenir le derby attendu entre le Raja et le Wydad sans spectateurs.

Il a été décidé que le match tant attendu se tiendra vendredi prochain à 16h00 sans la présence des supporters, pour des raisons de sécurité visant à garantir la sûreté et la sécurité des citoyens, en plus d’assurer la tenue de la rencontre dans de bonnes conditions.

La décision a été prise en raison de la difficulté d’organiser le derby avec des spectateurs au Stade Larbi Zaouli, ce dernier n’étant pas capable d’accueillir les supporters des deux équipes, afin d’éviter tout problème qui pourrait s’aggraver.