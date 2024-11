Qualifications. CAN 2025 : où et quand suivre Gabon-Maroc ?

Le Maroc, leader du groupe B avec 12 points, affronte ce vendredi à 20h00 le Gabon avant de recevoir le Lesotho, lundi prochain au stade d’honneur d’Oujda.

« Je pense que les deux équipes vont être libérées. Je m’attend à un match comme celui de l’aller très ouvert et offensif avec deux équipes qui veulent gagner », a déclaré le sélectionneur national, jeudi soir lors de la conférence de presse d’avant-match.

Félicitant la sélection gabonaise pour sa qualification pour la CAN 2025, en lui souhaitant la bienvenue à la CAN au Maroc, Walid Regragui a rappelé qu’il y a toujours des confrontations difficiles entre les deux équipes. « On est très heureux d’être au Gabon et on connaît l’amitié qui lie nos deux peuples », s’est-il félicité.

« Le Gabon, qui a toujours eu de très bons joueurs, a un vrai style de jeu offensif », a-t-il précisé, ajoutant que les Lions de l’Atlas « vont participer à un très bon match et dans de très bonnes conditions ».

Selon Walid Regragui, cette confrontation sera différente contre une équipe qui va être libérée et déjà qualifiée ce qui impactera le style de jeu des deux sélections. « L’objectif pour nous est d’avoir dans chaque match un challenge différent. Chaque match à l’extérieur pour n’importe quelle équipe en Afrique est difficile, ce qui représente un bon challenge pour nous », a-t-il dit.

Concernant l’état physique de certains joueurs, le sélectionneur national a fait savoir qu’il y « a quelques soucis avec des joueurs qui ont été blessés, mais le gros de notre effectif est présent ». « on va attendre le dernier entraînement pour savoir comment s’est passé le voyage pour certains joueurs et les derniers soucis physiques pour savoir s’il vont participer, puisque on va jouer un deuxième match lundi prochain », a expliqué l’entraîneur des Lions de l’Atlas.

Pour Walid, l’idée est de faire une revue d’effectif sans trop chambouler l’équipe. « Il faut avoir des certitudes à chaque match pour progresser ensemble », a-t-il noté, soulignant que les nouveaux joueurs qui ont rejoint la sélection nationale depuis la dernière CAN doivent s’adapter à l’équipe.

Il a tenu à préciser que l’objectif des Lions de l’Atlas est de gagner cette rencontre et d’avoir un match à l’extérieur référence, relevant qu' »il s’agit d’un match entre deux belles équipes, deux pays qui s’apprécient ».

D’autre part, le sélectionneur national a affirmé que l’objectif du Maroc au cours des éliminatoires était de se qualifier, malgré le fait que le Royaume est déjà qualifié en tant que pays hôte, précisant que l’équipe nationale a des objectifs à court, moyen et long termes.