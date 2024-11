Lancement de la carte des stades au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le lancement officiel de « la carte des stades », une carte permettant l’accès des journalistes professionnels aux stades du Royaume pour couvrir les matchs du championnat national de football, la Botola Pro « Inwi », a eu lieu, jeudi à Casablanca, lors d’une rencontre sous le thème « Le lancement de la carte des stades, une nouvelle phase dans l’histoire de la presse sportive ».

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités des médias et de coordinateurs médiatiques des clubs de la Botola, a permis de présenter cette nouvelle carte, fruit d’un partenariat entre l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME), la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

A partir de la prochaine journée de la Botola, les journalistes et correspondants des institutions médiatiques, détenteurs de la carte professionnelle délivrée par le Conseil national de la presse, pourront couvrir les rencontres du championnat national, munis de leur « carte des stades ».

Cette carte, personnelle et à usage unique, est dotée d’une puce RFID et est impossible à falsifier. Elle vise essentiellement à mieux organiser la couverture médiatique des matchs de la Botola et à améliorer les conditions de travail des journalistes sportifs.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’Association nationale des médias et des éditeurs, Driss Chahtane, a indiqué que le lancement officiel de « la carte des stades » constitue « un moment historique et décisif pour l’organisation et l’autorégulation de la presse sportive au Maroc ».

Il a précisé que cette initiative revêt une grande importance dans la mesure où elle aspire à « assainir la presse sportive nationale des intrus qui sèment le désordre » et à fédérer les efforts en faveur d’un journalisme sportif de qualité et d’une couverture médiatique plus coordonnée des événements sportifs.

L’objectif, a expliqué Chahtane, est d’accompagner la dynamique de développement du sport national et d’être à la hauteur des attentes et des défis auxquels devra faire face la presse sportive au Maroc, avec l’organisation prochaine par le Royaume d’évènements sportifs d’envergure comme la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du monde de football.

Il a rappelé que « la carte des stades » est délivrée uniquement aux journalistes détenteurs de la carte professionnelle de la presse, afin d’assurer une couverture médiatique professionnelle des matchs de la Botola et lutter contre des pratiques qui nuisent à la profession.

De son côté, le président de la commission provisoire pour la gestion des affaires du secteur de la presse et de l’édition, Younes Moujahid, s’est félicité du lancement de « la carte des stades », qui vise une meilleure organisation de la presse sportive au Maroc, alors que le pays s’apprête à accueillir de grandes manifestations sportives internationales.

Il a également insisté sur l’importance de la formation et de la formation continue des journalistes sportifs pour améliorer la qualité de la presse sportive marocaine et être à la hauteur des défis auxquels elle est appelée à faire face.

Même son de cloche pour Mustafa Amadjar, directeur de la Communication et des relations publiques au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, qui a souligné que toute initiative ayant pour objectif d’organiser et de structurer le secteur des médias, comme c’est le cas pour « la carte des stades », ne peut qu’être saluée et valorisée.

Cette carte, a-t-il relevé, apporte une réelle valeur ajoutée au journaliste professionnel dans l’exercice de son métier parce qu’elle est à même de faciliter son travail et de l’aider à accéder à l’information dans de meilleures conditions.

Outre l’aspect organisationnel, Amadjar a insisté sur l’importance de l’aspect déontologique dans le travail médiatique des journalistes sportifs en vue de davantage de professionnalisme dans ce secteur.

Au terme de cette rencontre, il a été procédé à la remise des « cartes des stades » à leurs détenteurs qui pourront s’en servir dès la prochaine journée de la Botola.

S.L.