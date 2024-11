Nayef Aguerd vers le Real Madrid ?

Nayef Aguerd serait dans le viseur du Real Madrid qui souhaiterait s’attacher ses services lors du prochain mercato hivernal.

Selon le journal espagnol Fichajes, les blessures contractées par plusieurs défenseurs des Merengue, dont Eder Militao, ont poussé le club à chercher de nouveaux joueurs afin de renforcer sa ligne défensive.

«Après avoir rejoint la Real Sociedad en provenance de West Ham, Aguerd s’est rapidement adapté à la Liga. L’international marocain, grâce à son expérience dans les compétitions européennes et sa technicité, a toutes ses chances pour s’offrir une place dans l’effectif de Carlo Ancelotti. D’ailleurs, la Real Sociedad signe un bon début de saison grâce aux magnifiques prestations de Nayef Aguerd», indique le média.

Et d’ajouter : «Au Real Madrid, les blessures de joueurs clés ont créé des failles au niveau de la défense, ce qui a conduit le club à étudier des options pour renforcer sa ligne défensive lors du prochain mercato. Si ce transfert se concrétise, le Real Madrid comptera un défenseur mature et ambitieux. Aguerd est un joueur qui pourrait non seulement régler les problèmes défensifs de l’équipe madrilène, mais aussi apporter de la qualité à une ligne qui manque de stabilité».

H.M.