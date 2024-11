Non-convocation de Hakim Ziyech : Walid Regragui s’explique (VIDEO)

Walid Regragui s’est expliqué sur la non-convocation de Hakim Ziyech pour les matchs face au Gabon et au Lesotho, en marge des éliminatoires de la CAN 2025.

Lors d’une conférence tenue ce mardi, le sélectionneur national a indiqué : «Lorsque Hakim ne jouait pas auparavant, vous me reprochiez le fait de faire appel à lui en sélection. Actuellement, il ne joue pas non plus et ne s’est pas totalement rétabli de sa blessure et vous vous interrogez encore sur les raisons pour lesquelles il n’a pas été retenu. ».

«Après avoir joué 20 minutes en deux mois, Hakim doit retrouver sa forme et son niveau d’antan. Je le lui ai dit d’ailleurs. Il doit passer davantage de temps dans son club. Lorsqu’il sera fin prêt, il pourra retourner en sélection. Il n’y a aucun problème avec Ziyech. Ce qui est différent aujourd’hui, c’est que l’équipe a changé et que la concurrence est rude», a expliqué Regragui.

Et d’ajouter : «Maintenant, cela ne signifie pas que celui qui joue régulièrement sera présent et celui qui ne joue pas ne sera pas convoqué. Cela dépend de la position du joueur. Vu les problèmes qu’on a au niveau de la défense centrale, je ferai appel à Nayef Aguerd même s’il ne dispute pas cinq matchs consécutifs».

H.M.