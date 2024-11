Retour sur la présentation des nouveaux maillots de la sélection (VIDEO)

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et son équipementier sportif PUMA, en collaboration avec Royal Air Maroc (RAM), ont dévoilé ce lundi, à l’aéroport Rabat-Salé, les nouveaux maillots de la sélection nationale.

«Conçue pour célébrer le football national, tout en rendant hommage au riche patrimoine culturel du Royaume, cette nouvelle collection se distingue par l’alliance de technologies de pointe et de motifs inspirés des traditions artisanales, offrant ainsi des équipements performants et emblématiques», a assuré la FRMF dans un communiqué.

Pour la conception de cette collection, l’équipementier PUMA s’est inspiré, pour le kit « Home », des motifs géométriques complexes rappelant les carreaux de Zellige, avec au centre l’étoile à cinq branches du drapeau national, symbole d’unité et de continuité.

Quant au kit « Away », il se distingue par des broderies et des symboles inspirés de la culture amazigh. La palette rouge et verte reflète les couleurs du drapeau marocain, tandis que l’inclusion de caractères en Tifinagh au dos du maillot célèbre la richesse et la diversité culturelle du Maroc.

«Cette nouvelle collection de maillots incarne l’essence de l’art marocain tout en intégrant des technologies modernes pour offrir aux joueurs un confort et une performance optimaux sur le terrain», précise la fédération.

H.M.