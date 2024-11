Du nouveau concernant la blessure de Neymar

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant brésilien Neymar souffre d’une déchirure du tendon de l’ischio-jambier droit et sera absent entre quatre et six semaines, a annoncé mercredi son club saoudien, Al Hilal.

« Il suivra un programme de traitement et de rééducation qui durera de quatre à six semaines », a indiqué Al Hilal sur son compte sur le réseau social X.

Le coach du club, Jorge Jesus, avait annoncé plus tôt dans la semaine l’absence de Neymar aux entraînements pendant au moins les deux prochaines semaines en raison de sa blessure.

Le Brésilien est entré en jeu à la 58e minute lors de la rencontre de Ligue des champions d’Asie contre l’équipe iranienne d’Esteghlal (3-0) à la Kingdom Arena de Ryad. Cependant, le meilleur buteur de l’histoire du Brésil a quitté le terrain à la 86e minute, en boitant avec une apparente élongation à la jambe droite. Le scanner a révélé une déchirure du tendon.

La star brésilienne (32 ans) s’était blessée au ligament croisé et au ménisque le 17 octobre 2023 avec le Brésil en match de qualifications pour le Mondial-2026 contre l’Uruguay.

Il avait rejoué pour la première fois en compétition officielle le 21 octobre dernier, entrant en jeu à la 77e minute contre Al-Aïn, aux Emirats arabes unis, toujours en Ligue des champions d’Asie.

S.L