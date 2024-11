Coupe du roi: le match de Valence reporté à cause des inondations

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération espagnole de football a accepté de reporter le match de Coupe du Roi opposant Valence au club amateur Parla Escuela au 26 novembre, suite aux inondations meurtrières qui ont frappé le sud-est de l’Espagne.

Le club valencien, qui devait initialement disputer cette rencontre le mercredi 6 novembre, avait déposé une demande de report ce matin, invoquant le contexte dramatique lié aux inondations provoquées par la dépression atmosphérique DANA, faisant au moins 217 morts.

Plusieurs autres rencontres de Coupe du Roi des équipes de la région sont également reportées à des dates ultérieures.

Dans un communiqué, Valence a exprimé son soutien aux sinistrés, affirmant que « toutes les énergies, l’attention et le soutien doivent être concentrés sur l’aide aux personnes touchées ».

Le club a souligné que face à un tel drame, « le football passe au second plan », tout en exprimant ses « sincères condoléances » aux familles des victimes et aux personnes touchées par ces inondations. Le match de Liga entre Valence et le Real Madrid a également été reporté en signe de respect.

Plusieurs entraîneurs et joueurs de Liga ont exprimé ce week-end leur souhait de voir les matches de championnat suspendus en hommage aux victimes.

Le président de la Liga Javier Tebas y avait répondu que « le meilleur message » était « de ne pas s’arrêter, sauf dans les zones touchées », en partageant un numéro d’appel au don de la Croix-Rouge.

Des actions de soutien se sont multipliées dans le milieu sportif : plusieurs clubs espagnols ont organisé des collectes de vivres et de biens essentiels pour les régions sinistrées.

Le Real Madrid a offert un don d’un million d’euros, tandis que le FC Barcelone a annoncé la mise aux enchères des maillots portés lors de son dernier derby face à l’Espanyol pour recueillir des fonds en faveur des victimes.

S.L