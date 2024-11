Botola : le Raja privé de quatre joueurs clés face au CODM

Le Raja Club Athletic (RCA) disputera son match contre le CODM ce samedi, dans le cadre de la neuvième journée du championnat national. L’équipe verte sera privée de son joueur guinéen, Bicoro Federico, en raison d’une suspension, après avoir reçu un carton rouge en première mi-temps du match contre le MAS de Fès.

L’entraîneur portugais Sa Pinto devra également se passer d’Adam Neffati, Yasser Baldé et Youssef Belaamri, tous blessés et indisponibles pour plusieurs semaines. En revanche, le match marquera le retour du défenseur Abdellah Khafifi et du gardien Anas Zniti.

Le Raja a annoncé que Belaamri souffre d’une double fracture des vertèbres, qui le tiendra éloigné des terrains pour quatre semaines, tandis qu’Adam Neffati est touché au niveau des ischio-jambiers et sera absent pendant deux semaines. Le Guinéen Yasser Baldé est également blessé.

Il est à noter que le Raja Club Athletic (RCA) occupe la 11e place avec 11 points, obtenus en 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. De son côté, le CODM de Meknès est à la 13e place avec 9 points, après 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites.