Walid Regragui se tourne vers la Botola

Walid Regragui suit de près plusieurs joueurs de la Botola à l’approche du prochain stage de préparation des Lions de l’Atlas.

Selon une source de Le Site info, les blessures contractées par certains joueurs de la sélection nationale ont poussé Regragui et ses adjoints à se tourner vers le championnat national.

Par ailleurs, on apprend que le sélectionneur va encore convoquer Jamal Harkass, le joueur du Wydad de Casablanca, Salaheddine Chihab, le gardien de but du MAS et Munir Mohamedi, le gardien de la RS Berkane. Youssef Belaamari ne sera toutefois pas retenu à cause de sa blessure au niveau de la colonne vertébrale, qui l’éloignera des terrains pendant environ un mois. Il serait remplacé, apprend-t-on, par Yahya Attiat Allah qui a récupéré sa forme et signe actuellement de bonnes prestations avec Al Ahly.

La même source confie que Tarik Sektioui, le sélectionneur des U23, a préparé un rapport à Walid Regragui au sujet des joueurs olympiques capables de participer au prochain stage des Lions de l’Atlas.

Rappelons que le Maroc croisera le fer, en novembre prochain, avec le Lesotho et la Gabon, pour le compte de la 5ème et 6ème journée des éliminatoires de la CAN 2025. Walid Regragui dévoilera sa liste la semaine prochaine.

H.M.