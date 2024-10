L’hommage de Abdellatif Noussair à Abdelaziz Barrada

Abdelatif Noussair, ex-joueur du Wydad Athletic Club (WAC) et de l’équipe nationale marocaine, a exprimé sa profonde tristesse en apprenant le décès de son ex coéquipier chez les Lions de l’Atlas, Abdelaziz Barrada.

Dans une déclaration exclusive à Le Site Info, Abdellatif Noussair a confié : “J’ai partagé de merveilleux souvenirs avec le regretté Barrada, que ce soit lors des Jeux Olympiques de 2012 à Londres ou avec l’équipe nationale lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2013. C’était un homme bon et réservé, qui parlait peu, très pieux et attentif à accomplir ses devoirs religieux.”

Noussair a souligné les grandes qualités humaines de Barrada, affirmant qu’il faisait partie de ces joueurs avec qui il était impossible d’avoir des conflits, car il était très tolérant envers les autres. Sur le plan sportif, c’était un joueur talentueux aux grandes capacités.

Nousasir a ajouté que, bien qu’il ait perdu contact avec Barrada depuis leur passage avec l’équipe nationale, il a été profondément attristé en apprenant son décès jeudi soir, tout comme les Marocains.

Il a conclu sa déclaration en disant : “Je prie Dieu de lui accorder sa miséricorde et son pardon et d’apporter patience et réconfort à sa famille.”