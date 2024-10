Achraf Hakimi réagit au décès de Abdelaziz Barrada (PHOTO)

Achraf Hakimi a réagi au décès de Abdelaziz Barrada, survenu ce jeudi en France. Sur son compte Instagram, l’international marocain a exprimé son chagrin suite à cette triste disparition en postant une photo de lui en compagnie du défunt.

«Triste nouvelle aujourd’hui. Mes sincères condoléances à toute sa famille. Merci pour tout», a écrit Hakimi.

Rappelons que la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, jeudi, le décès de l’ancien international marocain Abdelaziz Barrada.

Dans un communiqué, l’instance fédérale a adressé « ses sincères condoléances aux membres de la famille du défunt ainsi qu’à ses proches et à toute la famille du football national suite à cette disparation ».

Barrada, décédé jeudi à l’âge de 35 ans, avait porté le maillot de l’équipe nationale à 28 reprises et a marqué 4 buts. Il avait, par ailleurs, évolué dans plusieurs clubs de championnats européens et arabes, à l’instar de Getafe CF (Espagne), l’Olympique de Marseille (France), Antalyaspor (Turquie), Al-Jazira Club et Al Nasr Dubaï (Emirats Arabes Unis).

H.M.