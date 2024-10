Décès de Abdelaziz Barrada: les confessions touchantes de Nadir Lemyaghri

Nadir Lemyaghri a exprimé son chagrin suite au décès, jeudi, de Abdelaziz Barrada à l’âge de 35 ans des suites d’une crise cardiaque.

Contacté par Le Site info, l’ancien gardien de but des Lions de l’Atlas s’est dit choqué par cette triste disparition, adressant ses condoléances aux proches et amis du défunt et leur souhaitant courage et patience pour surmonter cette terrible épreuve.

«On a évolué pendant plusieurs années en sélection nationale. Abdelaziz était encore jeune quand il a rejoint les Lions de l’Atlas et était considéré comme le petit frère de tous les joueurs. Il a toujours été souriant, gentil et était apprécié par tous les sélectionneurs», a confié Lemyaghri.

L’ancien portier se rappelle également que Abdelaziz Barrada s’était rapidement intégré au sein de la sélection grâce à son comportement exemplaire. «Son talent était indéniable. Les nombreuses blessures qu’il a contractées ont malheureusement affecté sa carrière», a-t-il souligné.

Rappelons que la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, jeudi, le décès de l’ancien international marocain Abdelaziz Barrada.

Dans un communiqué, l’instance fédérale a adressé « ses sincères condoléances aux membres de la famille du défunt ainsi qu’à ses proches et à toute la famille du football national suite à cette disparation ». Barrada, décédé jeudi à l’âge de 35 ans, avait porté le maillot de l’équipe nationale à 28 reprises et a marqué 4 buts.

Il avait, par ailleurs, évolué dans plusieurs clubs de championnats européens et arabes, à l’instar de Getafe CF (Espagne), l’Olympique de Marseille (France), Antalyaspor (Turquie), Al-Jazira Club et Al Nasr Dubaï (Emirats Arabes Unis).

