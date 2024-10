Arabie Saoudite: Roberto Mancini limogé

Par LeSiteinfo avec MAP

La fédération saoudienne de football a annoncé, jeudi, avoir mis fin au contrat du sélectionneur, Roberto Mancini, par consentement mutuel.

Le nom du nouveau sélectionneur « sera annoncé dans les prochains jours après avoir finalisé les procédures contractuelles de manière définitive et officielle », a précisé la fédération saoudienne dans un communiqué.

L’Italien, champion d’Europe avec l’Italie en 2021, avait pris ses fonctions en août 2023 et était sous contrat jusqu’en 2027. Cependant, ses performances à la tête de l’équipe saoudienne ont déçu. En 18 matches sous les ordres de Mancini, les Faucons Verts ont remporté sept victoires, fait cinq nuls et perdu six fois.