Raja-AS FAR: où et quand voir le match ? (Botola)

Le Raja de Casablanca croise le fer ce mardi avec l’AS FAR, en marge de la 7ème journée de la Botola.

Les Verts, jouant à domicile, comptent sur le soutien de leurs supporters pour remporter les trois points de la victoire et se rattraper après leur dernière défaite face à la JSS. Toutefois, le Raja devra évoluer sans son gardien de but, Anas Zniti, blessé à l’épaule droite et obligé de se soumettre à un programme spécialisé de soins.

«En attendant son rétablissement, Anas Zniti manquera les prochains matchs et entraînements du club. Il sera donc indisponible, ce mardi, face à l’AS FAR», a annoncé le Raja dans un communiqué. Le choc face aux Militaires sera ainsi le premier match du portier El Mehdi Lahrar, qui a rejoint le RCA lors du dernier mercato estival en provenance de Mohammedia.

De leur côté, l’AS FAR tient à conforter sa position en tête du classement. Menés par des joueurs tels que Mohamed Hrimat et Amine Zouhzouh, les militaires chercheront à imposer leur rythme dans ce match décisif.

Pour ce choc, les observateurs s’attendent à un duel tactique entre l’entraîneur du Raja et celui des FAR, avec certains ajustements pour dominer la rencontre.

Le coup d’envoi du match, prévu au stade Larbi Zaouli, sera donné à 20 heures. Il sera retransmis sur Arryadia HD.

H.M.