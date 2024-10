LdC féminine: l’AS FAR connaît ses adversaires

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS FAR évoluera dans le groupe A de la Ligue des Champions d’Afrique féminine de football, prévue du 9 au 23 novembre prochain au Maroc, à l’issue du tirage au sort effectué vendredi au complexe Mohammed VI de football à Salé.

L’AS FAR, vainqueur du tournoi en 2022, défiera dans ce groupe les Aigles de la Médina (Sénégal), le TP Mazembe (RD Congo) et l’University of Western Cape (Afrique du Sud).

Le groupe B se compose des Sud-africaines de Mamelodi Sundowns (tenant du titre), Egyptiennes de Tutankhamun, Ethiopiennes du Commercial Bank of Ethiopia FC et Nigérianes d’Edo Queens.

L’AS FAR ouvrira le bal le 9 novembre prochain face aux Aigles de la Médina, avant de croiser le fer avec le TP Mazembe trois jours plus tard. Elle retrouvera l’University of Western Cape, le 15 novembre.

Les deux premiers de chaque groupe accèderont aux demi-finales prévues le 19 novembre. Le match pour la 3è place aura lieu le 22 du même mois, tandis que la finale sera disputée le 23 novembre.

Si la compétition sera marquée par la participation des habitués du tournoi, en l’occurrence les Mamelodi Sundowns, l’AS FAR et le TP Mazembe, qui fait son retour après avoir manqué la dernière édition en Côte d’Ivoire, les cinq autres clubs découvriront la ligue des Champions pour la première fois. L’accueil de cette compétition par le Maroc fait suite à l’organisation réussie de la Coupe d’Afrique des Nations féminine CAF TotalEnergies 2022, qui a également connu un succès retentissant, s’est félicitée la Confédération africaine de football (CAF). Le Maroc avait déjà eu l’honneur d’accueillir l’édition 2022 de la LDC féminine, la plus importante compétition de football féminin de clubs en Afrique.

