Le message d’adieu d’Amine Zahzouh à l’AS FAR

Le joueur Amine Zahzouh est enfin sorti de son silence après l’officialisation de son départ de l’AS FAR, en adressant un message d’adieu émouvant au club et à tous ses acteurs.

Sur son compte Instagram, Zahzouh a partagé un message dans lequel il a écrit :

« Depuis que j’ai porté le maillot de l’As FAR, j’ai ressenti une immense fierté et un profond sentiment d’appartenance. Ce club n’a jamais été pour moi un simple club, mais une véritable famille, une responsabilité et un immense honneur. J’y ai vécu des moments inoubliables, entre la joie des victoires et l’amertume des défaites, autant d’expériences et de leçons qui m’ont forgé en tant que joueur et en tant qu’homme. »

Et le désormais joueur d’Al-Wakrah SC au Qatar poursuit :

« Merci à ce public fidèle, qui n’a jamais abandonné l’équipe, même dans les moments les plus difficiles, et qui a toujours été une source de force et de soutien. Vos chants resteront gravés dans ma mémoire pour toujours. Merci à la direction, au staff technique et médical, ainsi qu’à tous ceux qui ont cru en moi et m’ont soutenu. Merci à mes coéquipiers avec qui j’ai partagé les efforts, les rêves et le vestiaire. »

Il conclut son message par ces mots : « Aujourd’hui, seul mon corps s’en va, car telle est la vie, mais mon cœur restera à jamais attaché à cette grande institution qui m’a respecté, valorisé, et permis de me faire un nom, comme elle l’a fait pour tant d’autres joueurs à travers l’histoire. Je souhaite à ce grand club encore plus de titres et de succès. Je ne dis pas adieu, mais à bientôt. Vive l’AS FAR. Votre fils, Amine Zahzouh. »