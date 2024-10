Exploit de Malak El Allami: son père se confie (VIDEO)

Mokhtar El Allami, le père de la tenniswomen marocaine Malak El Allami, a indiqué que le sacre de sa fille au Grand Chelem US Open (Juniors) est le fruit d’un travail acharné.

Au micro de Le Site Info, Mokhtar, qui est également l’entraîneur de Malak, a affirmé que la championne avait tenté à huit reprises de remporter un titre dans les Grands Chelems avant de finalement décrocher le titre en double lors de la dernière édition organisée aux États-Unis.

Il est également revenu, non sans fierté, sur le message de félicitations que le roi Mohammed VI a adressé à Malak. «Ce message restera à tout jamais gravé dans sa mémoire. C’est également un honneur pour moi, en tant que père et en tant qu’entraîneur ayant suivi l’évolution de Malak depuis son jeune âge», s’est réjoui Mokhtar, rappelant que la jeune fille est issue d’une famille passionnée de tennis.

Par ailleurs, la jeune championne s’est envolée cette année à New York, où elle poursuit ses études à l’université de Columbia. «Malak tente actuellement de concilier ses études et le tennis. Elle s’entraîne chaque jour et suit un programme universitaire spécialisé», a indiqué Mokhtar.

Rappelons que le roi Mohammed VI, dans son message, a exprimé ses félicitations les plus chaleureuses à Malak El Allami pour ce brillant exploit international, qui constitue une marque d’estime et de considération à l’égard de la femme marocaine, occupant désormais une place distinguée dans les différentes disciplines sportives sur les plans continental et international.

Réitérant ses félicitations pour cette performance sportive honorable pour la championne marocaine et le tennis national et qui vient couronner les efforts et la détermination de Malak El Allami de gravir les marches des podiums, le Souverain a souhaité davantage de succès à la championne durant son parcours sportif, qui promet de nouveaux sacres internationaux.

H.M.