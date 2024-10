Ligue des Champions et Coupe de la CAF : suivez en direct le tirage au sort de la phase de groupes

La CAF effectue ce lundi matin le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF.

Le Maroc sera représenté cette année par le Raja et l’AS FAR qui ont réussi à se hisser à la phase de groupes cette saison. Le Raja est dans le pot 2 tandis que l’AS FAR est dans le pot 3.

Par ailleurs, la Renaissance de Berkane représentera le Royaume à la Coupe de la confédération. Berkane est dans le pot 1.