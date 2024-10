L’entraîneur de la Real Sociedad fait l’éloge de Nayef Aguerd

Imanol Alguacil, l’entraîneur de la Real Sociedad, a assuré que Nayef Aguerd est un pari gagnant pour l’équipe. Dans une déclaration exclusive à Le Site info, le coach a précisé que les dirigeants ont mené une course contre la montre pour s’attacher les services de l’international marocain à quelques heures de la fin du mercato.

«J’ai annoncé aux dirigeants que je voulais Nayef Aguerd pour le poste de défenseur central. On m’a sollicité un second nom au cas où le transfert n’aboutit pas. Mais je leur ai dit que je ne souhaitais personne à part Aguerd», a confié Alguacil.

L’entraîneur a d’ailleurs encensé le défenseur marocain, soulignant que sa technicité et son expérience renforcent la ligne défensive de son équipe. «Il s’est rapidement intégré, d’autant plus qu’il parle couramment l’espagnol, l’anglais et le français. C’est un grand joueur au niveau personnel et professionnel », s’est réjoui le coach.

H.M.