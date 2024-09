Mondial de futsal: des entraîneurs commentent le parcours des Lions

Par LeSiteinfo avec MAP

Des entraîneurs et des cadres techniques nationaux ont estimé que la qualification de l’équipe nationale de futsal aux quarts de finale du Mondial pour la deuxième fois consécutive aux dépens de son homologue iranienne, confirme la stature mondiale du Maroc dans cette discipline.

Ils ont souligné dans des déclarations à la MAP que les éléments nationaux méritent d’accéder à ce stade de la compétition, compte tenu de leur combativité et de l’approche tactique adoptée par le sélectionneur national, Hicham Dguig, face aux contraintes auxquelles il a dû faire face en raison du grand nombre des joueurs blessés.

A cet égard, l’entraîneur de l’équipe nationale U19 de futsal, Youssef Mazrai, a indiqué que les Lions de l’Atlas, qui ont égalé l’exploit de 2021 en Lituanie 2021, sont capables de s’assurer une place au dernier carré de la Coupe du monde en Ouzbékistan.

L’ancien capitaine de l’équipe nationale de futsal a relevé que le match des huitièmes de finale face à l’Iran a été âprement disputé et été difficile du fait des absences qui ont affecté la composition de l’équipe nationale, saluant l’esprit combatif des joueurs qui ont déroulé une belle prestation.

Mazrai a estimé que la sélection nationale, sous la houlette de l’entraîneur expérimenté Hicham Dguig, est capable de surmonter l’obstacle brésilien en quart de finale, ajoutant que les éléments nationaux disposent d’atouts techniques et tactiques pour relever ce défi.

Il a fait remarquer que l’équipe brésilienne bénéficiera de plus de jours de repos que l’équipe nationale, ce qui va lui permettre de reprendre sa fraîcheur physique, ajoutant que les hommes de Hicham Dguig mettront à profit leurs atouts et disputeront un grand match pour poursuivre leur aventure en Ouzbékistan.

Pour sa part, l’entraîneur de l’équipe Faucon d’Agadir de futsal, Faiçal Boujdi a noté que la qualification aux quarts de finale pour la deuxième fois consécutive est un exploit historique qui met l’accent sur le travail colossal et continu des composantes du futsal national sous la houlette du cadre national Hicham Dguig.

Le détenteur du championnat national 2023-2024 et de la Coupe du Trône 2022-2023 avec Faucon d’Agadir a souligné que les Lions de l’Atlas ont fait un grand match face à l’Iran, saluant l’état d’esprit des joueurs et le plan mis en place par Dguig qui a donné l’avantage aux éléments nationaux.

Le cadre national a souligné que la sélection marocaine a fait montre de beaucoup d’intelligence lors de ce match et a varié les schémas de jeu, ce qui a surpris l’adversaire et l’a fait plonger dans le doute à plusieurs moments de la rencontre.

Les blessures demeurent le grand défi pour les hommes de Dguig lors de ce Mondial, a-t-il relevé, notant que l’équipe nationale a perdu 5 joueurs importants pour blessure, à savoir Bilal Bakkali et Youssef Jaouad qui n’ont pas fait le voyage en Ouzbékistan, ainsi que Ismail Amzal, Othmane El Idrissi et Khalid Bouzid.

Estimant que l’équipe nationale est capable de prendre le meilleur sur le Brésil en quarts de finale au regard du niveau qu’elle a montré contre l’Iran, il a noté que les Lions de l’Atlas ont une occasion en or d’écrire une nouvelle page de l’histoire du sport national.

De son côté, le cadre national Fouad Foudi a fait part de sa joie de voir la sélection nationale en quarts de finale du Mondial, insistant que cette qualification est le fruit d’un grand travail de base entrepris ces dernières années, ce qui a permis au futsal national de se distinguer au niveau international.

L’ancien entraineur de l’équipe saoudienne d’Al-Taawoun a souligné que malgré les contraintes auxquelles ils font face, notamment les blessures, les Lions de l’Atlas réussissent un Mondial remarquable.

Lors de son huitième contre l’Iran, l’équipe du Maroc a opté pour une diversification des plans de jeu, ce qui a été à même de surprendre l’équipe adverse par un schéma tactique inhabituel, a-t-il ajouté, relevant que les hommes de Dguig ont brillé dans ce match par leur force mentale, leur présence physique, ainsi que par leur discipline tactique.

S’agissant du quart de finale contre le Brésil, Fouad Foudi estime que cette rencontre ne sera guère facile face à l’équipe classée au premier rang mondial et qui fait figure de grand favori pour le titre, ajoutant que contrairement à l’équipe nationale, la Seleção a bénéficié de plus de jours de repos et n’a pas eu besoin de forcer son talent pour venir à bout du Costa Rica en huitièmes.

Notant que l’équipe du Brésil se distingue par une diversification des schémas de jeu et par les tirs de loin, le cadre national juge que les joueurs marocains sont tout à fait capables de contrer les offensives de la Seleção, comme c’était le cas contre l’Iran.

Et d’ajouter que les Lions de l’Atlas ont tous les atouts pour l’emporter face au Brésil et se hisser au dernier carré, évoquant dans ce sens le talent des joueurs, leur discipline tactique et une forte volonté de ravir les supporters marocains.

Le Maroc jouera sa place dans le dernier carré pour la première fois de son histoire, dimanche à Boukhara, face au Brésil. Les Lions de l’Atlas ont atteint le même stade de la compétition que l’édition 2021 en Lituanie et affronteront le même adversaire, à savoir la Seleção.

S.L