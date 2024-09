Hicham Dguig, le stratège qui a métamorphosé le futsal marocain

Discipline et pragmatisme restent sa devise fondamentale. La victoire son dessein primordial. Grâce à sa patience et ses sacrifices, il a réussi à hisser le futsal marocain à des sommets jusqu’alors « inatteignables ». Hicham Dguig… La force tranquille !

Pour lui, le talent pourrait gagner des jeux, le travail d’équipe et l’intelligence gagnent des championnats. Lorsqu’il s’exprime, il est clair et précis. Sur le terrain, il est communicatif et déterminé. Le natif de Kénitra est devenu, au fil des années, cet artisan qui a permis au Maroc de s’accaparer une place de choix parmi l’élite de sa discipline « fétiche ».

Grâce à son caractère « paternel », il a su piloter un groupe de jeunes, asseyant une solidarité imperméable pour garnir le palmarès du sport national des trophées les plus convoités. Dguig est également « la bonne personne à la bonne place » étant parvenue à exécuter « excellemment » la stratégie de la FRMF pour le développement de la pratique du football en général et du futsal en particulier, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI.

Après une carrière de joueur à l’Ajax Kénitra et à la sélection nationale, l’homme calme du futsal marocain a changé de focalisation. De l’aire de jeu au banc de touche.

Arrivé en tête de la sélection nationale en 2010, il a parié sur le travail, le sérieux et l’abnégation pour mettre le futsal national sur les bons rails.

En effet, le coach, âgé aujourd’hui de 51 ans, ne va pas tarder à créer sa première sensation. Une première qualification en Coupe du Monde 2012 qui s’est déroulée en Thaïlande.

Cette performance ne sera que le début d’une succession d’épisodes heureux. Une deuxième qualification d’affilée au Mondial 2016 puis une troisième au Mondial 2021 ont fait de lui le premier sélectionneur au monde à se qualifier à trois Coupes du monde de futsal d’affilée.

En Lituanie, il a réussi l’exploit de ramener les Lions de l’Atlas jusqu’en quarts de finale. Entretemps, le Cinq national s’était clairement distingué lors des compétitions continentales et régionales, en s’adjugeant trois Coupe d’Afrique d’affilée (2016, 2020 et 2024) et trois Coupes arabes consécutives (2021, 2022 et 2023). Du jamais vu !

Qualifié aux quarts de finale de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Ouzbékistan, Hicham Dguig ne cesse de démonter que « chaque difficulté rencontrée est une occasion d’un nouveau progrès ». Dguig, désigné meilleur entraîneur de futsal au monde pour l’année 2023 par le site spécialisé « Futsalplanet.com », a explicitement donné raison à cet adage depuis le début de la compétition. Le match contre la Seleção du Brésil sera la belle occasion pour une nouvelle Histoire.