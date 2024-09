Ramovic va-t-il remplacer Cviko au Raja ? Ce que l’on sait

L’agence «Mir Sport» a confié que Sead Ramovic n’a reçu aucune offre du Raja de Casablanca pour prendre les rênes de l’équipe en remplacement de Rusmir Cviko.

Contacté par Le Site info, le porte-parole de l’agence a assuré que l’entraîneur serbe est engagé avec le club sud-africain TS Galaxy, précisant que ses services n’ont nullement été proposés aux Verts. «Il est concentré dans sa mission en Afrique du Sud et le championnat local a déjà commencé», a-t-il souligné.

Le Raja avait ouvert les négociations avec Ramovic avant de s’engager avec Cviko. Les négociations avaient été suspendues à cause d’un désaccord sur certains points. Le coach souhaitait, en effet, choisir lui-même ses entraîneurs adjoints, le préparateur physique et l’entraîneur des gardiens, pour l’accompagner dans sa mission, ce qui n’a pas été approuvé par le club. Les dirigeants, eux, voulaient garder le préparateur tunisien Imad Ben Ouaniss, qui était aux côtés de Mondher Lekbaier et Josef Zinnbauer, et l’entraîneur des gardiens Said Deghay.

Les deux parties avaient échoué à parvenir à un accord, ce qui a poussé le club à suspendre les négociations et à tenter une nouvelle piste : celle d’un autre entraîneur étranger.

H.M.