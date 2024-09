Critiques contre l’arbitrage: Mehdi Benatia va devoir s’expliquer

Après la victoire, dimanche soir, de l’OM face à l’OL, Mehdi Benatia s’en est pris à Benoît Bastien, l’arbitre de la rencontre.

Dans une déclaration à la presse, le dirigeant a indiqué : « Tu gagnes dans un stade compliqué comme celui-ci, l’adversaire qu’on a trouvé aujourd’hui, M. Bastien… […] C’est bien que ça se soit fini comme ça, mais c’est grave. Il y a trop de choses qu’on ne peut pas laisser passer, que ce soit moi ou le président. Il y a trop de choses douteuses en première période. On regarde ce qui se passe, M. Bastien, Lyon-Marseille, je n’étais pas bien déjà… L’année dernière je m’en rappelle encore, regardez les épisodes. Je n’invente rien. Je regarde les images comme tout le monde. Pourquoi on est préoccupés toute la semaine quand on voit que c’est M. Bastien qui va arbitrer ? »

Suite à ces accusations, la commission de discipline a été saisie par Patrick Anton, le président du Conseil national de l’Ethique. Contacté par l’Equipe, Anton a indiqué que ces propos relèvent d’une «théorie complotiste». Qualifiant l’attitude de Benatia d’agressive, le président a assuré que ces propos visent à mettre la pression sur les arbitres.

«On considère que c’est une colère calculée, maîtrisée. Sinon, il aurait tenu des propos injurieux… Cette attitude est inadmissible de la part d’un dirigeant. Son comportement est grave et sanctionnable», s’est insurgé Anton.

L’Equipe souligne par ailleurs que Mehdi Benatia, suite à ces propos polémiques, risque trois matchs de suspension.

H.M.