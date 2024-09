Mondial de futsal: revivez les buts des Lions de l’Atlas face au Panama (VIDEO)

La sélection marocaine de futsal s’est imposée face au Panama (6-3) en match comptant pour la 2-ème journée du groupe E de la Coupe du monde (Ouzbékistan-2024), disputé jeudi à Tachkent.

Soufiane El Mesrar (2è) a ouvert le score pour les Lions de l’Atlas, avant que Soufiane Charraoui n’inscrive un doublé (7è, 17è). Entretemps, les Panaméens avaient réduit le score par Ortie Abdiel (16è).

En deuxième mi-temps, Idriss Raiss a quadruplé et quintuplé la mise en faveur du Maroc (23è, 37è). Campos Aquiles (28è) et Maquesni Alfonso ont inscrit les 2è et 3è buts du Panama. Deux minutes avant la fin de la rencontre, Soufiane El Mesrar a inscrit le 6è but du Maroc. Plus tard dans la soirée, le Portugal, large vainqueur du Panama lors de la 1-ère journée (10-1), jouera sa place en huitièmes face au Tadjikistan, qui avait perdu face au Maroc (2-4).

