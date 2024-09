Mondial de futsal: le Maroc s’offre le Panama et file en huitièmes

Le Maroc s’est imposé ce jeudi face au Panama (6-3), en marge de la 2ème journée de la phase de groupes du Mondial de futsal, et décroche ainsi sa qualification en huitièmes de finale.

Les buts des Lions de l’Atlas ont été inscrits par par Soufiane Mesrar (2e et 39e), Soufiane Chaâraoui (6e et 17e) et Driss Raiss (22e et 36e). Lors de la 3ème et dernière journée, le Maroc croisera le fer avec le Portugal. La rencontre est prévue dimanche prochain à 13h30.

Plus tard dans la soirée, le Portugal, large vainqueur du Panama lors de la 1ère journée (10-1), jouera sa place en huitièmes face au Tadjikistan, qui avait perdu face au Maroc (2-4).

HM.