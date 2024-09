Règlement des litiges: où en est le Raja ?

Le Raja de Casablanca n’a pas encore réussi à lever l’interdiction de recrutements, à quelques heures seulement de la fin du mercato estival.

Dans une déclaration à Le Site info, un membre du bureau dirigeant a indiqué que le club peine à convaincre certains joueurs de renoncer à la plainte déposée auprès de la commission des litiges et de lui accorder des facilités de paiement.

Il s’agit du gardien de but Amir El Haddaoui (1,3 MDH), Walid Sebbar (3,7 MDH), Abdelilah Hafidi (2 MDH) et Jamal Harkass (1,6 MDH). Ce dernier, désormais joueur du Wydad de Casablanca, ne répond plus aux appels des dirigeants rajaouis, apprend-t-on.

En revanche, d’autres joueurs ont accepté d’aider le club et d’accorder des facilités comme Hamza Moujahid (1,2 MDH), Mahmoud Benhalib (2,6 MDH), Abdeljalil Jbira (1,5 MDH) et Ilyas Haddad (1,2 MDH).

En cas de non-règlements des litiges, le Raja sera obligé de payer tous les arriérés avant ce vendredi à minuit pour lever l’interdiction de recrutement et enregistrer ses nouveaux joueurs.

H.M.