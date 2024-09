Victime d’injures racistes, Nuno Mendes soutenu par le PSG

Par LeSiteinfo avec MAP

Victime d’injures à caractère raciste sur les réseaux sociaux après la victoire du Paris SG sur Brest 3-1 samedi, le défenseur portugais Nuno Mendes a reçu dimanche le soutien du club parisien.

« Le Paris Saint-Germain apporte tout son soutien à son joueur Nuno Mendes, ciblé par des propos injurieux et racistes sur les réseaux sociaux en marge de la rencontre d’hier soir face au Stade brestois », écrit le club champion de France en titre sur son compte X.

L’international portugais (28 sélections) avait provoqué un penalty suite à une faute sur le Brestois Ludovic Ajorque, à la 29è minute de jeu et Romain Del Castillo avait ainsi ouvert le score de la rencontre, malgré la domination parisienne.

« Le Paris Saint-Germain ne tolère aucune forme de racisme, d’antisémitisme ou toute autre forme de discrimination. Les insultes raciales dirigées contre Nuno Mendes sont totalement inacceptables. Nous soutenons fermement Nuno et toutes les personnes concernées, et nous travaillons avec les autorités et les associations compétentes pour que les responsables répondent de leurs actes », précise encore le club parisien.

Après la rencontre remportée par son club, Nuno Mendes avait dénoncé des propos racistes le visant, en partageant via une story Instagram, la capture d’écran d’un message qu’il venait de recevoir d’un supporter.

Leader de la Ligue 1 avec 4 victoires en 4 rencontres, le PSG entame mercredi sa campagne de Ligue des champions avec la réception de Gérone, équipe surprise de la dernière saison de la Liga espagnole.

