L’AC Milan et l’Inter contre la modernisation du stade San Siro

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AC Milan et l’Inter ont exprimé vendredi leur rejet du projet de modernisation et rénovation du stade San Siro, a annoncé le maire de la capitale lombarde, Giuseppe Sala.

« Les deux clubs ont dit non à la restructuration de San Siro proposée par (le groupe de BTP) WeBuild », a déclaré M. Sala à l’issue d’une réunion avec des dirigeants des deux clubs.

« Ils ont fourni des analyses détaillées de faisabilité technique et économique et leurs conclusions sont que ce projet ne peut se faire à un coût supportable et qu’ils ne souhaitent pas s’engager dans cette direction », a-t-il poursuivi.

Toutefois, selon le responsable, les deux clubs seraient prêts à relancer le projet initial d’un nouveau stade qu’ils partageraient, à proximité de San Siro.

« Ils doivent nous présenter un projet dans des délais assez brefs, mais construire des stades en Italie n’est jamais facile, c’est toujours d’une grande complexité », a précisé M. Sala.

Pour accroître leurs recettes, l’Inter Milan et l’AC Milan ont émis le souhait de quitter le stade San Siro, d’une capacité de 80.000 places, construit en 1926 et ne répondant plus à leurs besoins.

Les deux clubs ont aussi chacun un projet de stade, déjà bien avancé.

L’AC Milan a finalisé en début d’année l’achat de terrains pour construire une enceinte de 70.000 places dans la commune de San Donato Milanese, dans la banlieue sud-est de Milan.

Quant à l’Inter, il a opté pour les communes de Rozzano et Assago, au sud de la métropole lombarde, pour réaliser un stade de 70.000 places également, avec un musée et plusieurs terrains de sport.