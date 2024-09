Après les Emirats et l’Algérie, Rachid Taoussi prend les commandes d’un club en Tanzanie

Rachid Taoussi a confirmé son engagement avec le club tanzanien d’Azam pour prendre en charge l’équipe lors de la nouvelle saison sportive, marquant ainsi sa troisième expérience à l’étranger après les Émirats arabs unis et l’Algérie.

Dans des déclarations exclusives à le Site Info, Taoussi a indiqué que son contrat avec le club d’Azam s’étendra sur deux saisons, et que l’objectif pour la première saison sera d’atteindre les premières places du classement pour assurer une participation en compétition africaine la saison suivante.

« Le championnat tanzanien est devenu plus compétitif, et les clubs y recrutent désormais des entraîneurs et des joueurs de renom. L’équipe d’Azam aspire à rivaliser avec Simba et Young Africans, et ma mission sera de constituer une équipe compétitive et de finir la saison dans une position honorable», souligne Rachid Taoussi.

Pour sa nouvelle aventure, Taoussi s’appuiera sur un staff marocain composé d’Idriss Ouajgu comme préparateur physique, Rachid Mekkaoui comme entraîneur des gardiens de but, et Badr El Idrissi comme entraîneur adjoint.

Taoussi a précédemment travaillé aux Émirats avec le club d’Al Ahli, puis comme directeur sportif de l’équipe d’Al Ain entre 2008 et 2010, avant d’entraîner le Chabab Belouizdad et le FC Sétif entre 2017 et 2019.

Pour rappel, Taoussi n’avait plus dirigé d’équipe depuis son départ du Raja de Casablanca en juin 2022.