Lions de l’Atlas: la défense inquiète Walid Regragui

Walid Regragui prépare actuellement la liste des joueurs qui seront convoqués aux prochains matchs, prévus en septembre, face au Gabon et au Lesotho, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025.

Si le sélectionneur national a l’embarras du choix au niveau des attaquants, les défenseurs, eux, ne rassurent pas. La plupart ont en effet entamé la saison sur le banc de touche, ce qui inquiète Regragui. C’est le cas de Chadi Riad avec Crystal Palace, Nayef Aguerd avec West Ham et Romain Saiss avec Al Sadd. Ce dernier pourrait d’ailleurs rater le prochain stage de préparation des Lions de l’Atlas vu qu’il ne figurerait plus dans les plans de son entraîneur et n’a pas disputé les dernières rencontres de son équipe.

Walid Regragui devra donc faire son choix concernant les éléments qui composeront sa ligne défensive. Une tâche qui s’avère compliquée vu le manque de temps de jeu chez plusieurs défenseurs.

Rappelons que la sélection marocaine a hérité du Groupe B, à l’issue du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025). Les Lions de l’Atlas évolueront dans ce groupe aux côtés des sélections du Gabon, de la Centrafrique, et du Lesotho.

Le Maroc, hôte de la compétition, se qualifiera automatiquement à la phase finale de la CAN 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

H.M.