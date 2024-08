La Terre a connu le mois de juillet le plus chaud

Par LeSiteinfo avec MAP

Juillet 2024 a été le septième mois de l’année le plus chaud jamais enregistré au monde, selon l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).

L’année 2024 a désormais 77% de risque d’être la plus chaude jamais observée, a souligné NOAA dans son bulletin mensuel.

La semaine dernière, l’agence européenne Copernicus, avait elle estimé que juillet 2024 avait été un tout petit peu moins chaud que juillet 2023.

Les deux agences s’accordent toutefois sur le caractère alarmant de la situation, chaque mois enregistrant depuis environ un an des températures mensuelles exceptionnelles.

L’année 2024 sera de façon certaine dans les cinq années les plus chaudes, selon NOAA, dont les données remontent sur 175 ans.

En juillet, les températures ont été mondialement de 1,21°C au-dessus de la moyenne du 20ème siècle (15,8°C), selon l’agence américaine.

La période a notamment été marquée par une série de vagues de chaleur dans les pays méditerranéens et les pays du Golfe, a-t-elle souligné.

L’Afrique, l’Europe et l’Asie ont enregistré leur mois de juillet le plus chaud, tandis qu’il était le deuxième le plus chaud en Amérique du Nord.