Un Lionceau de l’Atlas tape dans l’œil de Tottenham

Après ses prestations exceptionnelles avec la sélection olympique, Amir Richardson a tapé dans l’œil de Tottenham.

Selon Foot Mercato, les dirigeants du club anglais suivent de près le joueur qui s’est distingué pendant les Jeux Olympiques Paris 2024 et souhaitent s’attacher ses services lors de ce mercato estival. «Une nouvelle belle performance dans le cœur du jeu des Lionceaux de l’Atlas pourrait bien pousser Tottenham à passer à l’action dans ce dossier», précise le média français.

A noter que la valeur marchande de Richardson a grimpé après ses prestations XXL en milieu de terrain de la sélection olympique lors de ces JO. Le joueur avait inscrit un but face à l’Irak en marge de la dernière journée du groupe B du tournoi et fera partie, comme à son habitude, du onze de départ des Lionceaux face à l’Espagne. Les supporters marocains comptent d’ailleurs sur Richardson pour écrire l’histoire face à la Roja et décrocher une qualification en finale.

Rappelons que le joueur de 22 ans est lié à Reims jusqu’en juin 2027.

H.M.