L’équipe Olympique du Maroc a marqué le second but de la rencontre face aux USA. Servi par Zelzouli, Ilias Akhomach a marqué le second but de la rencontre. Vidéo.

AKHOMACH QUI FAIT EXPLOSER LE PARC 🇲🇦🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/h3xYdN6y2p — SOCCER212 (@SCCR_212) August 2, 2024