Blessure d’Ilias Akhomach: son agent se confie

Horacio Gaggioli, l’agent d’Ilias Akhomach, est revenu sur la terrible blessure du joueur. L’attaquant marocain souffre d’une rupture du ligament croisé du genou droit, contractée samedi lors du match comptant pour la 13e journée de Liga.

« Akhomach souffre d’une rupture complète du ligament croisé antérieur et d’une entorse du ligament latéral interne de son genou droit », a précisé Villarreal sur le réseau social X.

Dans une déclaration exclusive à Le Site info, Gaggioli a assuré qu’il s’agit d’une blessure grave qui survient alors qu’Ilias signe des prestations exceptionnelles. «C’est le football, et les blessures font partie du jeu. Ilias est conscient qu’il devra se rétablir. Nous l’aiderons tous», a confié son agent.

Et d’ajouter : «Je suis certain qu’il reviendra plus fort et qu’il retrouvera son plus haut niveau. Il a une mentalité exceptionnelle qui lui permettra de surmonter cette terrible épreuve».

Akhomach s’est blessé dans la dernière ligne droite de la première mi-temps, juste après avoir marqué le premier but de son équipe d’une puissante frappe du pied gauche au second poteau du but. Le joueur a posté un message dans lequel il anticipait ce qui allait se passer : « Je reviendrai plus fort, n’en doutez pas ».

Né le 16 avril 2004 dans la ville catalane d’Els Hostalets de Pierola, Ilias Akhomach, qui a disputé 31 rencontres en équipe première la saison dernière, sera opéré dans les prochains jours, indique-t-on.

H.M.