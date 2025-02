L’Arabie Saoudite accueille les premiers Jeux Olympiques de l’e-sport

Par LeSiteinfo avec MAP

La première édition des Jeux Olympiques de l’e-sport, un événement marquant à la fois dans le monde de l’e-sport et au sein du Mouvement olympique, aura lieu en 2027 à Riyad, en Arabie saoudite, a annoncé mardi le Comité international olympique (CIO).

Dans un communiqué publié au lendemain d’une rencontre dimanche à Riyad du président du CIO, Thomas Bach, avec le prince héritier d’Arabie Saoudite SAR Mohammed ben Salmane Al Saoud et le ministre des Sports et président du CNOP saoudien, SAR le Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, l’instance internationale basée à Lausanne précise que le parcours jusqu’aux Jeux, avec les premières compétitions olympiques, commencera dès cette année.

Lors de la 142e Session du CIO en juillet dernier, le CIO a pris une décision historique avec la création des Jeux Olympiques de l’e-sport et confié leur organisation à l’Arabie Saoudite jusqu’en 2037, selon une périodicité qui reste à définir.

Dans le cadre de la coopération entre le CIO et le CNOP, l’Esports World Cup Foundation (EWCF) deviendra le partenaire fondateur des Jeux Olympiques de l’e-sport. Le partenariat CIO-EWCF vise à créer un impact durable, en comblant le fossé entre l’e-sport et les sports traditionnels tout en élargissant les opportunités pour les joueurs et les équipes représentant leur pays, souligne le CIO.

En tant que partenaire fondateur de ces Jeux, l’EWCF apportera son expertise en matière de sélection des jeux, de structure des tournois et d’engagement de l’écosystème pour favoriser l’innovation dans le développement des Jeux Olympiques de l’e-sport. Le CIO et l’EWCF collaboreront étroitement avec les principales parties prenantes pour établir des principes de qualification, renforcer l’intégrité des compétitions et aligner les écosystèmes nationaux de l’e-sport sur des normes mondiales plus larges.

« Il existe désormais une feuille de route très claire pour les tout premiers Jeux Olympiques de l’e-sport. Le parcours jusqu’aux Jeux Olympiques de l’e-sport a commencé cette année et les Jeux sont en train de devenir une réalité. C’est une nouvelle preuve de la solidité du partenariat entre le CIO et le CNOP d’Arabie saoudite dans de nombreux domaines », a déclaré M. Bach, cité dans le communiqué.

Pour sa part, le Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal a indiqué qu’ »aujourd’hui, la route vers les tout premiers Jeux Olympiques de l’e-sport est claire, avec un calendrier immédiat qui convient à toutes les parties et qui prévoit que le parcours jusqu’aux Jeux Olympiques de l’e-sport débutera en 2025”.

« Avec le CIO, il y a un réel élan, une unité et une clarté sur la voie à suivre, l’accent étant désormais mis sur la livraison”, a-t-il ajouté.

Le partenariat entre le CIO et le CNOP d’Arabie saoudite intervient à un moment où le sport dans son ensemble connaît une forte croissance dans ce pays. Le Royaume saoudien a accueilli plus de 100 compétitions internationales masculines et féminines, notamment dans les domaines de l’e-sport, du football, des sports mécaniques, du tennis, des sports équestres et du golf, auxquelles ont assisté plus de trois millions de fans.