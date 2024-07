JO 2024: la cérémonie d’ouverture co-écrite par la Marocaine Leila Slimani

Paris a officiellement lancé, vendredi soir, les Jeux Olympiques d’été 2024 avec une cérémonie d’ouverture marquant le véritable coup d’envoi de cet événement sportif mondial qui s’annonce déjà « exceptionnel ».

Mêlant défilé des athlètes, show artistique, chants et hymnes, cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence de nombreux chefs d’Etats, de gouvernement et d’organisations internationales a pris place pour la première fois hors d’un stade olympique, sur six kilomètres le long de la Seine, une première dans l’histoire des JO.

Les berges, les ponts et les toits ont été pris d’assaut par des danseurs, musiciens, comédiens, chanteurs, jongleurs, skaters, BMX… composant douze tableaux artistiques mettant en scène le patrimoine français, avec un script co-écrit notamment par la romancière marocaine Leïla Slimani.

Le show, entremêlant sport, art et protocole olympique, s’est terminé par l’allumage de la vasque olympique au jardin des Tuileries.

Leïla Slimani est une écrivaine franco-marocaine, journaliste, et militante pour les droits des femmes. Née le 3 octobre 1981 à Rabat, elle est surtout connue pour son roman « Chanson douce » (intitulé « Lullaby » en anglais), qui a remporté le prestigieux Prix Goncourt en 2016. Ce livre explore des thèmes complexes liés à la maternité, la classe sociale et l’immigration.

En plus de son travail littéraire, Leïla Slimani est engagée dans des causes sociales et culturelles. En 2017, elle a été nommée représentante personnelle du président français Emmanuel Macron pour la Francophonie, Leila Slimani est également une voix importante dans les débats sur les droits des femmes et la liberté d’expression au Maroc et en France.

S.L.