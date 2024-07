Le Raja suspend les négociations avec Sead Ramovic

Le Raja de Casablanca a suspendu les négociations avec l’entraîneur serbe Sead Ramovic à cause d’un désaccord sur certains points.

Le coach souhaite, en effet, choisir lui-même ses entraîneurs adjoints, le préparateur physique et l’entraîneur des gardiens, pour l’accompagner dans sa mission, ce qui n’a pas été approuvé par le club. Les dirigeants, eux, veulent garder le préparateur tunisien Imad Ben Ouaniss, qui était aux côtés de Mondher Lekbaier et Josef Zinnbauer, et l’entraîneur des gardiens Said Deghay.

Les deux parties ont échoué à parvenir à un accord, ce qui a poussé le club à suspendre les négociations et à tenter une nouvelle piste : celle d’un autre entraîneur étranger.

Rappelons que Josef Zinnbauer a écrit l’histoire avec le Raja en remportant la Botola et la Coupe du Trône, sans défaite. La décision de mettre fin à son aventure avec les Verts serait due à l’arrestation du président du club, Mohamed Boudrika, en Allemagne.

L’arrestation de Boudrika à l’aéroport de Hambourg le 16 juillet 2024 a été faite sur la base d’un mandat d’arrêt détaillé émis par les autorités marocaines. La porte-parole du procureur général à Hambourg a souligné que Boudrika est actuellement en détention provisoire en attendant son extradition au Maroc.

H.M.