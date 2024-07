JO 2024: le Maroc en force dans la fan zone “Africa station”

Par LeSiteinfo avec MAP

Une ambiance aux couleurs du Maroc s’est emparée, samedi, de la fan zone “Africa station” installée à quelques encablures du village olympique sur l’Île-Saint-Denis en région parisienne, célébrant le vivre ensemble et la convivialité caractéristiques au Royaume.

Les organisateurs ont mis un point d’honneur à mettre en place une « Maison Maroc » qui a été inaugurée en grande pompe au cœur de l’espace des festivités « Africa station » dédié à la culture et au sport africains.

Avec un décor de tente caïdale pavoisée de couleurs nationales, la Maison Maroc donne à voir une sélection d’articles d’artisanat, de produits du terroir et de spécialités gastronomiques marocaines.

« Le Royaume, terre de richesses culturelles et de traditions séculaires, est honoré de pouvoir partager avec les visiteurs de la Maison Maroc ses trésors les plus précieux », a indiqué dans une déclaration à la MAP, la Consule générale à Villemomble, Sabah Ait El Bachir à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de cet espace sur fond de musique populaire marocaine et de dakka marrakchia.

« La Maison Maroc est un espace dédié à la découverte et à l’échange. On y trouve des œuvres d’artisans marocains, des saveurs authentiques de notre cuisine, mais également des démonstrations sportives de nos athlètes marocains », a-t-elle ajouté.

Pour le responsable de l’événement Said Khourach, la Maison Maroc se veut une vitrine de l’artisanat marocain où sont exposés des bijoux traditionnels, des articles en cuivre et en cuir, ainsi qu’une variété de produits de la gastronomie marocaine.

« Chaque produit est le fruit d’un savoir-faire ancestral et reflète la richesse culturelle du Maroc », a-t-il dit, ajoutant que cette exposition permet de partager ces trésors et d’offrir une immersion authentique dans l’art et la tradition marocains.

La fan zone « Africa station » accueillera jusqu’au 11 août le public pour des retransmissions des compétitions et des animations, concerts, spectacles, expositions et rencontres avec les athlètes.

Le site vibrera le 1er août aux rythmes de la musique et de la culture marocaines avec la participation de nombreux artistes du Royaume.

S.L.