Racisme : Chelsea entame une procédure disciplinaire contre un de ses joueurs

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club de Chelsea a lancé mercredi « une procédure disciplinaire » à l’encontre du milieu de terrain argentin Enzo Fernández à la suite d’un chant raciste entonné après le sacre de l’Albiceleste lors de la Copa America.

« Nous reconnaissons et apprécions les excuses publiques de notre joueur et nous en profiterons pour faire de la sensibilisation. Le club a mis en place une procédure disciplinaire interne », a précisé le club londonien dans un communiqué. Depuis lundi soir, une vidéo circule sur les réseaux sociaux où certains joueurs argentins dont Enzo Fernandez, entonnent des paroles, jugées « racistes et discriminatoires » par la fédération française de football, à l’égard des joueurs des Bleus.

Le défenseur français Wesley Fofana, coéquipier d’Enzo Fernandez à Chelsea, a réagi lundi sur X : « le football en 2024: racisme décomplexé ». De son côté, l’autre défenseur français, Jules Kounde, joueur du FC Barcelone, a trouvé la vidéo « Lamentable… », mardi soir sur le même réseau. Devant l’ampleur des réactions, Enzo Fernández a écrit mardi sur son compte Instagram qu’il tenait à s' »excuser sincèrement » pour la vidéo publiée lors des célébrations de l’équipe argentine.

« La chanson comprend un langage très offensant et il n’y a absolument aucune excuse pour ces mots », a-t-il reconnu. Mardi, la Fédération française de football a annoncé saisir la FIFA et porter plainte.